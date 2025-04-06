Dolar
38.00
Euro
41.54
Altın
3,037.34
ETH/USDT
1,590.40
BTC/USDT
79,173.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı bugünden itibaren azalacak

Hava sıcaklıklarının 7-13 Nisan arasında, İstanbul'da 2, Edirne'de eksi 2, Kırklareli'nde eksi 4, Tekirdağ'da 1, Kocaeli'nde 4, Sakarya'da 3, Yalova'da ise 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Başak Akbulut Yazar  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı bugünden itibaren azalacak

İstanbul

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının bugünden itibaren mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altına inmesinin beklendiğini belirterek, tarımsal faaliyet yapılan bölgeler için zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre bölgenin bugünden itibaren Trakya kesiminden başlayarak, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği ifade edildi.

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugün Trakya kesiminden başlamak üzere zamanla bölge genelinde azalarak mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altına ineceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, soğuk havayla birlikte, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgenin güneydoğusunda zirai don riski bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleriyle ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 7 -13 Nisan arasında hava sıcaklıklarının İstanbul'da 2, Edirne'de eksi 2, Kırklareli'nde eksi 4, Tekirdağ'da 1, Kocaeli'nde 4, Sakarya'da 3, Yalova'da ise 5 dereceye kadar düşmesinin beklendiği belirtildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Kaan Ketenci hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
Bursa Deniz Otobüsleri feribotunun makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı
Yoldan çıkan ve devrilmemesi için traktörlere bağlanan midibüsteki 23 kişi kurtarıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Daha adil, kapsayıcı ve işlevsel bir küresel sistemi kurmak tabii ki mümkündür

Benzer haberler

Başkentte hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor

Başkentte hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı bugünden itibaren azalacak

KVKK Başkanı Bilir: Şüpheli bağlantılara tıklanmamalı ve kişisel bilgiler gelişigüzel paylaşılmamalı

Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
Batı Akdeniz ve Güney Ege için toz taşınımı uyarısı

Batı Akdeniz ve Güney Ege için toz taşınımı uyarısı
Güney Ege ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı

Güney Ege ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet