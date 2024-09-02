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Mardin'de uygulama noktasına aracın çarpması sonucu 2'si polis 6 kişi yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde, uygulama noktasına bir aracın çarpması sonucu 2'si polis memuru, 6 kişi yaralandı.

Selahattin Erol, Halil İbrahim Sincar  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Mardin'de uygulama noktasına aracın çarpması sonucu 2'si polis 6 kişi yaralandı

Mardin

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Seyfettin Güneştan Caddesi'nde, saat 00.35 sıralarında polis ekiplerinin şüpheli bir aracı kontrol ettiği esnada başka bir araç kontrolden çıkarak uygulama noktasına çarptı.

Kazada, polis memurları M.E. (31), H.Y. (32), bekçi H.A. (34) ile vatandaşlardan Ö.F.Y. (24), A.Ç. (19) ve M.S. (19) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, yaralılar Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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