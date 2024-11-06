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Mardin'de trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Sincar  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Mardin'de trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Mardin

İlçeye bağlı Çatalan Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 CCT 509 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Hatice Tan, Eyüp Tan ve Halime Tan olay yerinde hayatını kaybetti, Özge Ertürk, Fatma Enücük, Hacı Enücük, Veysi Enücük ve 5 aylık Yusuf Zeyd Enücük yaralandı.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Enücük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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