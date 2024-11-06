Mardin'de trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Mardin
İlçeye bağlı Çatalan Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 CCT 509 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Hatice Tan, Eyüp Tan ve Halime Tan olay yerinde hayatını kaybetti, Özge Ertürk, Fatma Enücük, Hacı Enücük, Veysi Enücük ve 5 aylık Yusuf Zeyd Enücük yaralandı.
Sağlık ekiplerince ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Enücük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.