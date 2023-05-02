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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerle bir araya geldiği programda konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da Şehremini Saray Meydanı’nda vatandaşlara hitap ediyor.
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Mardin'de Jandarma Astsubay Gündüz'ü şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ü şehit eden teröristin Mardin'in Bagok Dağı bölgesinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Mardin'de Jandarma Astsubay Gündüz'ü şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terörü bitirmeye söz verdiklerini vurguladı.

Diyarbakır İl Bölge Komutanlığı koordinasyonunda Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin Bagok Dağı'nda başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu"nda PKK/KCK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiğini belirten Soylu, "Etkisiz hale getirilen teröristin, 28 Nisan'da yaşanan çatışmada kahraman jandarmamız Mehmet Gündüz'ü şehit eden terörist olduğu belirlendi." bilgisini verdi.

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