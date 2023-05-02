Mardin'de Jandarma Astsubay Gündüz'ü şehit eden terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ü şehit eden teröristin Mardin'in Bagok Dağı bölgesinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terörü bitirmeye söz verdiklerini vurguladı.
Söz verdik!— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 2, 2023
Bu ülkenin dağlarında terörü bitirmeye
Diyarbakır İl Bölge Komutanlığı koordinesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin Bagok Dağında başlatılan Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Operasyonunda PKK/KCK terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada…
Diyarbakır İl Bölge Komutanlığı koordinasyonunda Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin Bagok Dağı'nda başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu"nda PKK/KCK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiğini belirten Soylu, "Etkisiz hale getirilen teröristin, 28 Nisan'da yaşanan çatışmada kahraman jandarmamız Mehmet Gündüz'ü şehit eden terörist olduğu belirlendi." bilgisini verdi.