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Mardin'de bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsalındaki bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi.

Halil İbrahim Sincar  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Mardin'de bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Mardin

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Karacaköy, Doğanlı, Kuyular ve Çalıköy mahalleleri kırsalındaki bölgelerin 30 Temmuz-13 Ağustos tarihlerinde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın bu tarihlerde söz konusu bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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