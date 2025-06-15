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Gündem

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ahmet Bayram  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa

İlçeye bağlı kırsal Bayat Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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İlçeye bağlı kırsal Bayat Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Soğukdere mevkisinde de orman yangını çıktı

Öte yandan Soğukdere mevkisindeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin, iki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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