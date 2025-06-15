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Batman'da evin beton sundurmasının çökmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir evin betonarme sundurmasının çökmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İbrahim Toprak, Şahin Seçen  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Batman'da evin beton sundurmasının çökmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Batman

Atbağı köyündeki bir evin betonarme sundurmasının tamir edilmesi için 3 işçi çalışma başlattı.

Bu sırada meydana gelen çökmede, 3 işçiyle evde ikamet eden 7 kişi göçüğün altında kaldı.

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İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çökme sonucu Fırat Tarhan (26), Faris Yel (12) ve Mücahit Toy (17) olay yerinde yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Raman Yel (19) de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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