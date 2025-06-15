Batman'da evin beton sundurmasının çökmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Batman'ın Beşiri ilçesinde bir evin betonarme sundurmasının çökmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Batman
Atbağı köyündeki bir evin betonarme sundurmasının tamir edilmesi için 3 işçi çalışma başlattı.
Bu sırada meydana gelen çökmede, 3 işçiyle evde ikamet eden 7 kişi göçüğün altında kaldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çökme sonucu Fırat Tarhan (26), Faris Yel (12) ve Mücahit Toy (17) olay yerinde yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Raman Yel (19) de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.