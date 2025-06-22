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Gündem

Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ahmet Bayram  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa

Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan yangına gece boyunca müdahale devam etti.

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Yangın, ekiplerin yaklaşık 16 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gelenbe Mahallesi yakınlarında dün saat 18.17'de başlayan yangına, 3 uçak, 7 helikopter ve 25 arazözle müdahale edildi.

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