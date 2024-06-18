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Manisa Spil Dağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ahmet Bayram  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Manisa Spil Dağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa

Spil Dağı'nda Sultanyaylası ile Turgutalp mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 uçak, 1 helikopter, 9 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

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