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Maltepe'de karaya oturan Ro-Ro gemisi fırtınanın etkisiyle batmaya başladı

İstanbul Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle Maltepe açıklarında sürüklenerek karaya oturan RO-RO gemisi, gece saatlerinde fırtınanın etkisiyle yan yatarak batmaya başladı.

Şükrü Gündüz   | 30.11.2021
Maltepe'de karaya oturan Ro-Ro gemisi fırtınanın etkisiyle batmaya başladı Fotoğraf: Metin Tokgöz/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Türkiye bandıralı 808 groston ağırlığında 67 metre uzunluğundaki AYİŞ 1 adlı Ro-Ro gemisi, gece yarısından sonra fırtınanın etkisiyle yan yattı.

Su alan gemi batmaya başladı.

Geminin iskele ve baş tarafının suya gömüldüğü görüldü.

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