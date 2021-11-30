Maltepe'de karaya oturan Ro-Ro gemisi fırtınanın etkisiyle batmaya başladı
İstanbul Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle Maltepe açıklarında sürüklenerek karaya oturan RO-RO gemisi, gece saatlerinde fırtınanın etkisiyle yan yatarak batmaya başladı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Türkiye bandıralı 808 groston ağırlığında 67 metre uzunluğundaki AYİŞ 1 adlı Ro-Ro gemisi, gece yarısından sonra fırtınanın etkisiyle yan yattı.
Su alan gemi batmaya başladı.
Geminin iskele ve baş tarafının suya gömüldüğü görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.