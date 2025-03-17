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Maltepe'de aracıyla kaldırıma çıkıp yol isteyen sürücüye para cezası

Maltepe'de, aracıyla kaldırıma çıkıp korna çalarak yayalardan yol isteyen kadın sürücüye toplam 2 bin 929 lira para cezası kesildi.

Cüneyt Sevindik, Erol Değirmenci  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Maltepe'de aracıyla kaldırıma çıkıp yol isteyen sürücüye para cezası

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgut Özal Bulvarı Maltepe Sahil Yolu'nda aracıyla kaldırımda giden kadın sürücünün korna çalarak yayalardan yol istemesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, kimliğini belirledikleri F.Ö.P'yi yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 2 bin 929 lira para cezası kesildi.

Olay anı cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

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