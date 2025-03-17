Maltepe'de aracıyla kaldırıma çıkıp yol isteyen sürücüye para cezası
Maltepe'de, aracıyla kaldırıma çıkıp korna çalarak yayalardan yol isteyen kadın sürücüye toplam 2 bin 929 lira para cezası kesildi.
İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgut Özal Bulvarı Maltepe Sahil Yolu'nda aracıyla kaldırımda giden kadın sürücünün korna çalarak yayalardan yol istemesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, kimliğini belirledikleri F.Ö.P'yi yakaladı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 2 bin 929 lira para cezası kesildi.
Olay anı cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.