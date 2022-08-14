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Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelecek

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 15-21 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Mümin Altaş   | 14.08.2022
Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Malezya ile dostluk, karşılıklı güven ve halkların yararı temelinde hemen her alanda hızla gelişmekte olan ilişkiler bağlamında üst düzey temaslar ivme kazandı.

Bu çerçevede, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, temmuzda Türkiye'yi ziyaret etmiş ve bu vesileyle iki ülke ilişkileri "Kapsamlı Stratejik Ortaklık" düzeyine çıkarılmıştı.

Sultan Abdullah Şah'ın, Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile gerçekleştireceği ziyaret yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılacak ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.


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