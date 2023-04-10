Dolar
19.26
Euro
21.00
Altın
2,002.06
ETH/USDT
1,857.50
BTC/USDT
28,319.00
BIST 100
5,044.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul’da TCG Anadolu Gemisi'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslim Töreni'nde konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul’da AK Parti 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Açılış programında konuşuyor.
logo
Gündem

Malatyalı depremzedeler için el birliğiyle konteyner kentler oluşturuluyor

AFAD, Bursa'nın Yıldırım ilçe belediyesi ile özel firmalar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da depremzedeler için 1200 konteynerlik geçici barınma alanı kuruyor.

Abdullah Söylemez, Selami Küçükoğlu  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
Malatyalı depremzedeler için el birliğiyle konteyner kentler oluşturuluyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez - AA

Malatya

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Malatya'da, afetzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kentte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yıldırım Belediyesi ve özel firmalar, Yeşilyurt Belediyesinin de desteğiyle konteyner kent oluşturuyor.

Altyapı çalışmalarının devam ettiği ve konteynerlerin kurulumunun gerçekleştirildiği bölgede, sosyal alanların yanı sıra çocuklar için oyun parkları da yapılacak.

Yıldırım Belediyesi şantiye şefi Alpaslan Şahbaz, AA muhabirine, depremin ilk gününden bu yana bölgede çalıştıklarını söyledi.

Yaraların sarılması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Şahbaz, "Dışarıdan hiçbir destek almadan yaklaşık 40 personelimizle burada çalışıyoruz, üçüncü etabın sonuna geldik. Ramazan Bayramı'na kadar inşallah buraya 150 ailemizi yerleştirmeyi planlıyoruz." dedi. 

"Sabah başlayıp iftar saatine kadar arkadaşlarımız fedakarca çalışıyor"

Şahbaz, depremzedelerin bir an önce konteynerlere yerleştirilmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlattı.

Depremzedelere çeşitli yardımlarda da bulunduklarını aktaran Şahbaz, şunları kaydetti:

"Bize tahsis edilen bu alanda Yıldırım Belediyesi ve özel iştiraklerle yaklaşık 1200 konteyner kuruyoruz. Burada yaklaşık 5-6 bin kişinin barınması planlanıyor. Şu ana kadar altyapı ve elektrik tesisatlarımızın yüzde 100'ünü tamamlamış bulunmaktayız. Bu alanın altyapısı sıfırdan yapıldı ve tamamlandı. Burayı 'Haydi Yıldırım Kardeşin Üşümesin' projesi kapsamında yapıyoruz. Yaklaşık 15 gün içerisinde konteynerlerin yapımının tamamlanmasıyla depremzedelerin burada barınmasını hedefliyoruz." 

Şantiye şeflerinden Coşkun Konca ise ramazan ayı kapsamında günlük bin kişiye iftar ve sahurluk verdiklerini dile getirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de 4 mescit ve Kur'an kursu kurduklarını belirten Konca, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizde çalışma saati mefhumu yok. Sabah başlayıp iftar saatine kadar arkadaşlarımız fedakarca çalışıyor. Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ın vermiş olduğu desteklerle bu işleri yapıyoruz. Biz burada görevli değiliz, gönüllülük esasına göre çalışıyoruz. Bizler evlerimizde sıcak yuvamızda otururken, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın da sıcak bir yuvada barınmasını sağlamayı amaçlıyoruz." 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı
Basın Kartı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
AYM, HDP'nin sözlü savunma yapmama kararını yarın ele alacak
Trakya'dan gelen "enerji timleri" deprem bölgesinde yoğun mesaide
Rize'de 91 afetzede ailenin yeni konutları kura ile belirlendi

Benzer haberler

"Afet Sağlık Haritası" depremzedeler ve görevlilerin hizmetinde

"Afet Sağlık Haritası" depremzedeler ve görevlilerin hizmetinde

Trakya'dan gelen "enerji timleri" deprem bölgesinde yoğun mesaide

Depremlerde tamamen yıkılan Antakya Ulu Camii'nin nitelikli eserleri kurtarılıyor

Üç kuşaktır yaptıkları mezeleri depremin ardından açtığı tezgahta müşterilerine sunuyor

Üç kuşaktır yaptıkları mezeleri depremin ardından açtığı tezgahta müşterilerine sunuyor
Nurdağı'ndaki köy tipi afet evlerinin inşasında sona yaklaşıldı

Nurdağı'ndaki köy tipi afet evlerinin inşasında sona yaklaşıldı
Başakşehir Belediyesi, ramazanda depremzedelerin gönül sofralarını bereketlendiriyor

Başakşehir Belediyesi, ramazanda depremzedelerin gönül sofralarını bereketlendiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet