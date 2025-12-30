Malatya'da 75 bin 376 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 75 bin 376 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yavuz, Malatya-Sivas kara yolu üzerinde bir araçta ve 2 zanlının üzerinde yapılan aramada 75 bin 376 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek, zanlıların gözaltına alındığını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.