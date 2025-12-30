Dolar
Gündem

Malatya'da 75 bin 376 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 75 bin 376 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Okan Coşkun  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Malatya'da 75 bin 376 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi Fotoğraf: Malatya Emniyet Müdürlüğü

Malatya

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yavuz, Malatya-Sivas kara yolu üzerinde bir araçta ve 2 zanlının üzerinde yapılan aramada 75 bin 376 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek, zanlıların gözaltına alındığını bildirdi.

