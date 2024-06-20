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Malatya'da 600 dönümlük anız arazisi yandı, bir inek telef oldu

Malatya'nın Arguvan ilçesindeki yangında bir inek telef oldu, bir ev ile 600 dönümlük anız arazisi zarar gördü.

Orhan Yoldaş  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
Malatya'da 600 dönümlük anız arazisi yandı, bir inek telef oldu

Malatya

Narmikan Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle biçili tarlada (anız) yangın çıktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edidi.

Ekipler, 3 saatlik calışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında mahsur kalan bir kediyi itfaiye kurtarırken, bir inek telef oldu, bir ev ile 600 dönümlük anız arazisi zarar gördü.

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