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Makinistten Marmaray'da taşkınlık yapan maskesiz yolculara anonslu uyarı

Gebze-Zeytinburnu seferini yapan Marmaray treninin makinisti, sosyal mesafeye uymayarak taşkınlık yapan maskesiz yolculara ısrarlı anonslarla uyarıda bulundu.

Berk Özkan   | 19.09.2021
Makinistten Marmaray'da taşkınlık yapan maskesiz yolculara anonslu uyarı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Akşam saatlerinde sefer gerçekleştiren trende, maske takmayarak, sosyal mesafeye uymayan bazı yolcular, taşkınlık yaptı.

Makinist, diğer yolcuları da rahatsız eden bu kişileri Üsküdar durağında anonsla uyardı.

"Hakkınızda işlem yapacağım. İnsanların sağlığıyla oynamaya hakkınız yok. Koskoca insanlarsınız. Vatandaşlar akşam evine gidiyor. Sizin onları uğraştırmaya hakkınız yok." diyen makinist, anonsu birkaç kez tekrarladı.

Vagonlardaki yolcuların şaşkın bakışları arasında trene binen güvenlik görevlileri de taşkınlık yapanları bulmaya çalıştı.

Yolcular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan ve rahatsızlık veren kişileri uyaran makinistin serzenişine hak verdi.

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