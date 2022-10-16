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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Mustafa Can Yıldırım için Makaracı Köyü İlkokulunda düzenlenen cenaze törenine katılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Mustafa Can Yıldırım için Makaracı Köyü İlkokulunda düzenlenen cenaze törenine katılıyor. Maden arama faaliyetlerine ara verilen TTK Amasra Müessesesi
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Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçiler son yolculuklarına uğurlanıyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçiler toprağa veriliyor.

Aykut Karadağ   | 16.10.2022
Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçiler son yolculuklarına uğurlanıyor

Ankara

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Remzi Özçelik'in cenazesi toprağa verildi.

Özçelik'in cenazesi, hastane morgundan alınarak Mamak köyündeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından maden işçisinin naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy mezarlığına taşındı.

Cenazeye, işçi Remzi Özçelik'in ailesi, yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer de katıldı.

Soylu, Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Sezer, taziyeleri kabul eden Özçelik'in ailesine baş sağlığı diledi.

Özçelik'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Mehmet Bulut, Okan Akgül ve Şaban Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Patlamada yaşamını yitiren işçilerden Mehmet Bulut, Okan Akgül ve Şaban Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.

Bulut, Akgül ve Yıldırım'ın cenazeleri, hastane morgundan alınarak Ahatlar köyündeki Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesine getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden işçilerin ailelerine, cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da başsağlığı diledi.

Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler toprağa verilmek üzere köy mezarlığına götürüldü.

Berkay Kesim son yolculuğuna uğurlandı

Patlamada yaşamını yitiren işçilerden Berkay Kesim'in cenazesi toprağa verildi.

Bekar ve 2 kardeşi olduğu öğrenilen Kesim'in (25) cenazesi, hastane morgundan alınarak Bartın'ın Epçiler köyündeki evine getirildi.

Burada "helallik" alınmasının ardından maden işçisinin cenazesi, köy camisine taşındı. Annesi ve kardeşleri, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Camiye gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kesim'in ailesine başsağlığı diledi.

Kesim'in cenazesi, öğle vakti köy mezarlığında Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi tarafından kıldırılan namazın ardından toprağa verildi.

Bir süre tabuta omuz veren Bakan Bozdağ, Kesim'in mezarının başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Törene, Kesim'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada, maden işçisi Kesim'in babasının infaz koruma memuru olduğu öğrenildi.

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