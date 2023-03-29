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Macaristan Cumhurbaşkanı Novak: Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, "Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir. Türk Akımı'na ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak: Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir Fotoğraf: Emin Sansar - AA

Ankara

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Katalin Novak, ülkesinin NATO'nun genişlemesinden yana olduğunu ve bu konuda adımların atılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Kararlı bir şekilde NATO'nun genişlemesini desteklediklerini vurgulayan Novak, "Dün bu konuda Finlandiya'nın katılımını onayladım, imzaladım. Macaristan'da Finlandiya'nın katılımı konusunda olumlu bir karar çıkmıştır ve gündemde İsveç'in katılım konusu söz konusu ve Macaristan parlamentosunda bu konuda görüşmeler devam ediyor." ifadesini kullandı.

Novak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la enerji konusunda işbirliğini görüştüklerini aktararak "Türkiye, Macaristan'a enerji güvenliği konusunda yardımcı olmaktadır. Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir. TürkAkım'a ihtiyacımız var çünkü Türkiye üzerinden gelmektedir büyük bir oranda ve bundan sonra da desteğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. Güveniyoruz bu konudaki desteğinize." dedi.

Macaristan'ın deniz bağlantısı olmayan bir ülke olduğunu kaydeden Novak, enerji açısından önemli bir bağımlılıklarının söz konusu olduğunu ve stratejik ortakları ile Türkiye'ye bu konuda güvendiklerini bildirdi.


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