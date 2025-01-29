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Lübnan'da İsrail tarafından öldürülen 3 Türk vatandaşının aileleri kaçakçılardan şikayetçi oldu

Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışan ve İsrail'in hava saldırısında öldürülen 3 Türk vatandaşının aileleri, insan kaçakçıları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Şah Yılmaz  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Lübnan'da İsrail tarafından öldürülen 3 Türk vatandaşının aileleri kaçakçılardan şikayetçi oldu

Ankara

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, üç Türk vatandaşından 11 Ocak'tan bu yana haber alınamıyordu.

Aileleri, Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk isimli vatandaşların, 11 Ocak'ta Lübnan sınırında kaybolduklarını ve kendilerinden haber alınamadığını resmi makamlara bildirdi.

Söz konusu üç Türk vatandaşının daha önce de sahte isimlerle kaçak yollardan İsrail'e gittikleri ve iki ila üç yıl bu ülkede çalıştıktan sonra sınır dışı edildikleri belirtildi.

Üç Türk vatandaşının tekrar çalışmak üzere Lübnan'dan İsrail'e yasa dışı yollarla geçmeye çalıştıkları ve kendileriyle son temasın, sınırın Lübnan tarafında Şeba Çiftlikleri (Dov Dağı) bölgesinde gerçekleştiği ifade edildi.

İsrail basınında, 3 Türk vatandaşından irtibat kesilen günün akşam saatlerinde sınırı geçmeye çalışan kimliği belirsiz üç kişinin, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin hava saldırısı sonucunda etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırı sonrası, saldırıya uğrayan kişilerin üç Türk vatandaşının olabileceği ihtimaline karşı, Türkiye'nin Beyrut ve Tel Aviv Büyükelçiliklerinin yerel makamlarla temas ettiğini belirtildi.

Yerel makamlardan aldığı bilgilere göre, 11 Ocak'ta yaklaşık 20 kişilik ve çeşitli ülkelerin vatandaşlarından oluşan bir grup, kaçak yollardan Lübnan üzerinden İsrail'e geçmeye çalıştı. Grup, uluslararası bir organize suç örgütü ile belli bir ücret karşılığı anlaşarak İsrail'e geçmek istedi.

İnsan kaçakçılarının, canlı lokasyon yollamak suretiyle vatandaşları belli bir noktaya yönlendirdiği kaydedildi. Üç Türk vatandaşının, 11 Ocak akşamı İsrail'in Lübnan sınırında yürüttüğü insansız hava aracı operasyonu sonucu hayatlarını kaybettiği belirtildi.

20 kişi içinde yer alan üç Türk vatandaşının, grubun lideri tarafından İsrail'in operasyon yürüttüğü bölgeye girmeye zorlandığının anlaşıldığı vurgulanarak diğer kişilerin ifadelerinden, üç vatandaşın bu güzergahtan sınırı geçebilmesi durumunda, kalan 17 kişinin de aynı güzergaha yönlendirileceklerinin öğrenildiği aktarıldı.

Bu bakımdan üç Türk vatandaşının bir nevi "deneme" amaçlı operasyon bölgesine yönlendirildiğinin görüldüğüne dikkati çekildi.

Öldürülen vatandaşların ailelerinin yakınlarının, insan kaçakçıları hakkında suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

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