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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ve futbolcu Gustavo Henrique, Viyana’da karşılaşmanın oynanacağı Viola Park’ta düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplıyor.
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KVKK'den Metro İstanbul ve Cumhuriyet gazetesine 'Ravza Kavakçı Kan' cezası

KVKK, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın kişisel verilerinin gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul AŞ ile Cumhuriyet gazetesini idari para cezasına çarptırdı.

Kemal Karadağ   | 17.08.2022
KVKK'den Metro İstanbul ve Cumhuriyet gazetesine 'Ravza Kavakçı Kan' cezası

Ankara

Kan, 2019'da hakkında Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberler üzerine, kişisel verilerinin ihlal edildiğini ileri sürerek Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (KVKK) başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Kurul, haberde yer alan kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 28'inci maddesinin birinci fıkrasının "c" bendinde yer alan "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Kurul, veri güvenliğine yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesini yayınlayan Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ'yi 30 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

Metro İstanbul AŞ'nin de veri güvenliğine yönelik yükümlülükleri yerine getirmediği sonucuna ulaşan Kurul, bu şirkete de 40 bin lira idari cezası uygulanmasına karar verdi.

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