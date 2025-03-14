Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tır ile bir kamyonun karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
İstanbul
Otoyolun Çekmeköy Ömerli mevkisinde Ankara istikametine giden Servet G'nin kullandığı 06 FG 8056 plakalı tıra aynı yönde ilerleyen 55 EJ 683 plakalı kamyon çarptı.
Bu esnada yabancı plakalı tır, kazaya karışan kamyona arkadan çarparak durabildi.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kamyon ile tırda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından iki yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.