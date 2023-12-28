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Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 10 kişi öldü, 54 kişi yaralandı - Olay yerinden canlı yayın Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 10 kişi öldü, 54 kişi yaralandı - VTR
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

Uğur Subaşı, Emre Ayvaz, İsa Toprak  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı Fotoğraf: Uğur Subaşı/AA

Sakarya/Ankara

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada ilk bilgilere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını bildirdi.

Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

Ekiplerin, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse de bölgeye gelerek inceleme yaptı. Kazayla ilgili 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Bakan Tunç, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

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