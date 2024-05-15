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Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik güvenliği için 24 saat hız denetimi yapılıyor

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'dan geçen Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik güvenliğinin sağlanması ve aşırı hızdan kaynaklanan kazaların önlenmesi amacıyla 24 saat esasına göre radarla denetim gerçekleştiriliyor.

Emre Ayvaz, Şahin Oktay  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik güvenliği için 24 saat hız denetimi yapılıyor Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci/AA

Sakarya

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya İl Jandarma Komutanlıkları otoyol trafik jandarma timlerince yönetmelikte gösterilen esas ve usullere uygun olarak trafik akışı düzenleniyor.

Sürücü ve yolcuların can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek adına otoyolun geçtiği 3 ildeki görevli jandarma timlerince hızdan kaynaklı kazaların azaltılması amaçlı gün boyu dönüşümlü olarak radar ile hız denetimi yapılıyor.

Jandarma aracına monteli veya yol kenarında seyyar kullanılabilen, Avrupa standartları ölçüsünde yerli hız testi cihazlarıyla yapılan uygulamalarda otoyolun 4 şeridinde seyreden araçlar, lazer teknolojisi kullanılarak yağmurlu, karlı ve sisli hava koşulları gözetilmeksizin denetleniyor.

Otoyolda hız limiti otomobillerde 140, panelvanlarda 110, otobüs, minibüs ve motosikletlerde 100, kamyonetlerde 95, kamyon ve çekicilerde 90 kilometre olarak uygulanıyor.

Saatte 272 kilometre hıza ulaşan otomobil radara takıldı

Trafik jandarması timleri, denetimlerle hız nedeniyle meydana gelebilecek kazalarda ölüm ve yaralanma riskini en aza indirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda Sakarya'da 2024'ün ilk 4 ayında hız sınırını ihlal eden 1626 araca para cezası uygulandı. 54 kilometrelik güzergahta azami hızı aştığı için ceza yazılan araçlar arasında en yüksek hıza saatte 272 kilometreyle bir otomobil ulaştı.

Kocaeli'deki jandarma ekipleri de hız ihlallerini önlemek amacıyla Gebze'nin Balçık Mahallesi ile İzmit'in Akmeşe Mahallesi arasında kalan 113 kilometrelik bölgede 24 saat esasına göre radar uygulaması yapıyor.

Ekipler, özellikle araç yoğunluğunun yüksek seviyelere ulaştığı bayram tatillerinde trafik güvenliğini arttırmak için hız kontrollerini sıklaştırıyor.

Kontroller kapsamında otoyolun Kocaeli kesiminde 1 Ocak-30 Nisan tarihlerinde hız limitini aşan 10 bin 975 araca para cezası uyguladı. Ceza kesilenler arasında en dikkati çeken araç, saatte 257 kilometre hıza ulaşan otomobil oldu.

Kocaeli ve Sakarya'da en yüksek hızla radara yakalanan iki araca, azami hız sınırını yüzde 50 aşmaktan 6 bin 439'ar lira ceza uygulandı.

Jandarma ekiplerinin otoyol üzerinde yaptığı hız denetim çalışmaları havadan da görüntülendi.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik güvenliği için 24 saat hız denetimi yapılıyor

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