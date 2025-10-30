Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu Silivri kesiminde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
İstanbul
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri Fenerköy mevkisinde seyir halindeki 34 KZ 5440 plakalı otomobil, sağ şeritte ilerleyen soda yüklü tıra arkadan çarptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma Trafik Denetim Timi, kaza yerinde inceleme yaptı.
Ekiplerin çalışmasının ardından cenaze morga götürülürken, araçlar da çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.