Dolar
41.99
Euro
48.89
Altın
3,997.61
ETH/USDT
3,900.00
BTC/USDT
110,120.00
BIST 100
10,908.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağdat’ta "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Açılış Töreni"nde konuşuyor.
logo
Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Silivri kesiminde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İbrahim Halil Aktürk  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri Fenerköy mevkisinde seyir halindeki 34 KZ 5440 plakalı otomobil, sağ şeritte ilerleyen soda yüklü tıra arkadan çarptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma Trafik Denetim Timi, kaza yerinde inceleme yaptı.

Ekiplerin çalışmasının ardından cenaze morga götürülürken, araçlar da çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna yarın Türkiye'ye geliyor
Kadına yönelik şiddetle mücadelede ŞÖNİM'ler yaygınlaştırılacak
Yaz Kur'an kurslarında bu yıl 2,5 milyondan fazla çocuğa eğitim verildi
Adana'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis
MSB: Tedarik edilecek 20 adet Eurofighter Typhoon uçağı için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz sterlinidir

Benzer haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul'da makas atan otomobil devrildi

Tekerlekli sandalyesinden Adana'nın renklerini fotoğraflıyor

Bolu Dağı'nda tır ile otobüsün çarpıştığı kaza ulaşımı aksattı

Bolu Dağı'nda tır ile otobüsün çarpıştığı kaza ulaşımı aksattı

Ankara'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Ankara'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet