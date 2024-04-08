Dolar
32.00
Euro
34.78
Altın
2,334.40
ETH/USDT
3,422.20
BTC/USDT
69,541.00
BIST 100
9,618.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mücahit Türetken  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikameti Riva kavşağında, Nabi A. idaresindeki 54 RG 072 plakalı tır, Uğur H. yönetimindeki 06 ED 9924 plakalı, kargo firmasına ait tıra arkadan çarptı.

Ardından tırlardan biri devrilerek sağ şeritteki, diğeri de sol şeritteki bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle tırdaki kargo paketleri, otoyola ve alt çevre yoluna savruldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan Nabi A, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı 2 sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, tırların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Mercek-16" operasyonlarında 912 silah ele geçirildi, 959 kişiye işlem yapıldı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Mahalleli fazladan yaptığı yemekleri sokakta kurulan iftar sofrasında paylaşıyor
İstanbul'da voleybol maçının ardından baba ve kızının darp olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
YSK, 3 ilçede seçimlerin yenilenmemesine karar verdi

Benzer haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet