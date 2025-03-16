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Kuzey Makedonya'daki yangında ağır yaralanan 3 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında yaralanan ve durumu ağır olan 3 kişinin tedavi edilmesi için Bakanlığa ait ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledileceğini bildirdi.

Dzihat Aliju  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Kuzey Makedonya'daki yangında ağır yaralanan 3 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor

Üsküp

 Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentindeki gece kulübünde çıkan yangında yaralananları nakledeceği ilk ambulans uçak, Üsküp'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri ve yaralananları üzüntüyle öğrendiklerini ifade etti.

Resmi temasların ardından ivedilikle harekete geçildiğini vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Durumu ağır olan 3 yaralıyı tedavi etmek amacıyla Bakanlığımıza ait ambulans uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize naklediyoruz. Hastaların tedavileri şehir hastanemiz bünyesinde hizmet veren Avrupa'nın en büyük yanık merkezinde devam edecektir. İhtiyaç durumunda tedavi görmeleri için yeni hastaların naklini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 'İnsan, Önce İnsan' şiarımızla gönül coğrafyamız Balkan ülkelerinin yanındayız. Rabbimden acil şifalar diliyor, Kuzey Makedonya halkına taziyelerimi iletiyorum."

"Yangında 59 kişinin hayatını kaybetti, 155 kişi de yaralandı"

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında 59 kişinin hayatını kaybettiğini, 155 kişinin de yaralandığını anımsattı.

Ulusoy, Kuzey Makedonya makamlarının yaralılardan durumları acil olanların Türkiye'ye tedavi için gönderilmesi hususunda kendilerine talepte bulunduğunu kaydetti.

Konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hızla sonuçlandırdıklarını vurgulayan Ulusoy, "Sağlık Bakanlığımızın göndermiş olduğu ambulans uçak şu anda üç yaralı genci ülkemize götürmek üzere alıyor. Bu akşam onları İstanbul'da Çam ve Sakura Hastanesine indirmiş olacak." dedi.

"Kuzey Makedonya için çok büyük bir acı ve bizler de burada o acıyı aynı şekilde hissediyoruz"

Ulusoy, Savunma Bakanlığına bağlı ikinci ambulans uçağın yolda olduğunu, bu uçakla ise 6 yaralıyı Ankara Bilkent Şehir Hastanesine nakletmeyi planladıklarını belirterek, "Sağlık Bakanlığımızın ekipleri son derece hızlı bir şekilde ayarlamaları yaptılar. Kuzey Makedonya makamlarıyla da yakın temas içerisindeyiz. Bu, Kuzey Makedonya için çok büyük bir acı ve bizler de burada o acıyı aynı şekilde hissediyoruz. Masum gençlerin böyle bir olayda, bu şekilde hayatlarını kaybetmesi, yaralanması, bizler için son derece üzücü. Kuzey Makedonya halkına bu kayıplar için başsağlığı diliyoruz, yaralılar için acil şifa diliyoruz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığının da konuyla ilgili yazılı açıklama paylaştığını anımsatan Ulusoy, Türkiye'ye götürülen yaralıları takip edeceklerini söyledi.

Ulusoy, yaralılar arasında bir soydaşın da bulunduğunu belirterek, bu akşam kendisini ziyaret edeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin her zaman Kuzey Makedonya'nın yanında olduğunun altını çizen Ulusoy, "Bütün imkanlarımızı buradaki dost ve kardeş Makedon halkı ve buradaki tüm topluluklardan kardeşlerimiz için seferber etmeye her zaman hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla bugün hızlı bir şekilde imkanlarımız seferber edilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde sabah saatlerinde çıkan yangında 59 kişi yaşamını yitirmiş, 155 kişi de yaralanmıştı.

Kuzey Makedonya Hükümetinden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle ülkede yarından itibaren 7 gün milli yas ilan edildiği bildirilmişti.

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