Dolar
26.77
Euro
28.94
Altın
1,941.29
ETH/USDT
1,637.00
BTC/USDT
25,906.00
BIST 100
8,200.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgar bugün geceden itibaren fırtına şeklinde esecek.

Neriman Senanur Torun  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, bugün gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Oluşması muhtemel riskler arasında denizde ve karada ulaşımda aksamaların meydana gelebileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığınca okulların çevresindeki güvenlik önlemleri ele alındı
Hamsideki bolluk balıkçı tezgahlarını hareketlendirdi
Kuzey Ege için fırtına uyarısı
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı
Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı

Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı

Kocaeli ve Yalova için kuvvetli yağış uyarısı

Kocaeli ve Yalova için kuvvetli yağış uyarısı
Türkiye'de 3 ayda 216 kişi deniz, göl ve su kaynaklarında boğuldu

Türkiye'de 3 ayda 216 kişi deniz, göl ve su kaynaklarında boğuldu
Antalya'nın kıyıları gemi atıklarına karşı 7/24 kameralarla izleniyor

Antalya'nın kıyıları gemi atıklarına karşı 7/24 kameralarla izleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet