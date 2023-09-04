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İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı

Alptekin Soykan, Mehmet Kara  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı

İstanbul

İstanbul'da çeşitli yerlerde kontrol noktası kuran polis ekipleri, okul servislerine yönelik denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, yeni eğitim öğretim dönemi açılışı kapsamında okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul'un birçok ilçesinde oluşturulan denetim noktalarında, okul servisleri teknik yeterlik, bulunması gereken evrak, sürücülerin uyması gereken kurallar bakımından denetlendi.

Kadıköy Caddebostan Op. Dr. Cemil Topuzlu Caddesi'nde oluşturulan denetim noktasında yapılan denetimlerde durdurulan 2 sürücüye araçlarının muayenesi olmadığı için 951 lira, bir sürücüye aracının camlarını filmle kapladığı için 951 lira, bir sürücüye de emniyet kemeri takmadığı için 436 lira para cezası kesildi.

Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi Fındıklı tramvay istasyonu yakınında da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Oluşturulan kontrol noktasında durdurulan servis sürücülerinin belgeleri ve araçlar kontrol edildi. Kontrollerde sürücü ve araçlarda herhangi bir eksiklik tespit edilmedi.

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