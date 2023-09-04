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Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Aykut Karadağ  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü, teröristler için kaçınılmaz sonun belli olduğu belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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