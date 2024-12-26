Meteorolojiden Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'nin kuzey kesimleri ve Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.
Ankara
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'nin kuzey kesimlerinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Batı Akdeniz'in batısında, özellikle Finike ve Fethiye açıklarında ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren doğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, yarın sabah saatlerinde sona ermesi öngörülüyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.