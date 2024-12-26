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Meteorolojiden Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'nin kuzey kesimleri ve Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.

Betül Bilsel  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Meteorolojiden Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'nin kuzey kesimlerinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'in batısında, özellikle Finike ve Fethiye açıklarında ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren doğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, yarın sabah saatlerinde sona ermesi öngörülüyor.




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