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Bozcaada ve Gökçeada'da fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Burak Akay   | 18.11.2022
Bozcaada ve Gökçeada'da fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler iptal edildi.

Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan Geyikli'ye 09.00'da, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 10.00'da sefer yapılacak.

Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00'daki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal devam edecek.

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