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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun Batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Cüneyt Kemal Özkök   | 20.05.2020
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun Batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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