"Kuyu-24" operasyonunda yakalanan suç örgütü üyesi 5 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen "Kuyu-24" operasyonu kapsamında yakalanan 5 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik "Kuyu-24" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.
Yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen şahıslara yönelik Tekirdağ Çorlu’da “KUYU-24” operasyonu düzenlendi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 18, 2024
Operasyonda organize suç örgütü üyesi 5️⃣ şüpheli yakalandı ve 5️⃣’i de tutuklandı❗️
Aziz… pic.twitter.com/nZqj6uBUW5
Operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yağma", "tehdit", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlamasıyla 5 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, zanlıların çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.