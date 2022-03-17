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Gündem, Koronavirüs

Kuvvet komutanlarının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hamdi Çelikbaş   | 17.03.2022
Kuvvet komutanlarının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün değişik tarihlerde yaptırdıkları Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler." ifadesine yer verildi.

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