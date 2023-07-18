Dolar
26.98
Euro
30.31
Altın
1,965.14
ETH/USDT
1,889.00
BTC/USDT
29,763.00
BIST 100
6,604.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kütahya'da biçerdöverde çıkan yangın 7 dönümlük tarlayı kül etti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, biçerdöverde çıkan yangının tarlaya sıçraması sonucu 7 dekarlık ekili arazi zarar gördü.

Ali Eroğlu, Muharrem Cin  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Kütahya'da biçerdöverde çıkan yangın 7 dönümlük tarlayı kül etti Fotoğraf: Ali Eroğlu/AA

Kütahya

Bozkaya mevkisindeki tarlada arpa hasadı yapıldığı sırada Ramazan A'nın kullandığı biçerdöverde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tarladaki ekili alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Hisarcık Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Biçerdöverdeki ve tarladaki yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında Mehmet Turgut'a ait tarladaki 7 dönümlük arpa ekili alan ile biçerdöver zarar gördü.

Yangına geç müdahale edildiğini iddia eden biçerdöverin sahibi ile itfaiye personeli arasında arbede yaşandı.

Olay polis ekibinin araya girmesiyle büyümeden sonra erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'nda bulunan mühimmat kontrollü olarak imha edilecek
Altun'dan Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığıyla imzalanan anlaşmaya ilişkin değerlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti
Çanakkale'deki orman yangınında bir besicinin 31 hayvanı telef oldu
Kütahya'da biçerdöverde çıkan yangın 7 dönümlük tarlayı kül etti

Benzer haberler

MSB, MKE'nin kapsül fabrikasında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi

MSB, MKE'nin kapsül fabrikasında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi

Çanakkale'deki orman yangınında bir besicinin 31 hayvanı telef oldu

Kütahya'da biçerdöverde çıkan yangın 7 dönümlük tarlayı kül etti

Tekirdağ'daki orman yangınına balya makinesinden çıkan kıvılcımın neden olduğu belirlendi

Tekirdağ'daki orman yangınına balya makinesinden çıkan kıvılcımın neden olduğu belirlendi
Tekirdağ Malkara'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ Malkara'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da orman yangınından zarar gören alanlar görüntülendi

Hatay'da orman yangınından zarar gören alanlar görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet