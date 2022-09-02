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Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda yapılan camide ilk cuma namazı kılındı

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda inşa edilerek 29 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Zafer Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı.

Ramazan Doğan   | 02.09.2022
Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda yapılan camide ilk cuma namazı kılındı Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda yapılan camide ilk cuma namazı kılındı

Kütahya

Vali Ali Çelik, İl Müftülüğünce namaz öncesi cami bahçesindeki törende yaptığı konuşmada, burada ilk cuma namazını birlikte kılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İbadethanenin, kurumların yanı sıra hayırseverlerin büyük katkılarıyla yaklaşık iki yıllık süreçte tamamlanarak Mehmetçiklerin hizmetine sunulduğunu belirten Çelik, "Camimizin yapımında emeği olan, katkı sunan tüm hemşehrilerime şükranlarımı arz ediyorum. Rabb'im, milletimizin her türlü ihtiyacını karşılayan devletimize zeval vermesin." dedi.

Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz de tugayda bir ibadethaneye ihtiyaç olduğunu tespit ederek harekete geçtiklerini, kentin yöneticileri ve Kütahya halkının desteğiyle caminin kısa sürede tamamlandığını dile getirdi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ise caminin yapımında katkısı olan herkese teşekkür etti.

Caminin yapımına katkı sunan hayırseverlere plaket takdim edilmesinin ardından protokol üyeleri ve askerler, cuma namazı kıldı.

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