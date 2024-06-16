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Kurban Bayramı'nın ilk gününde Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Kurban Bayramı'nın ilk günü akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Bayramı memleketlerinde geçirmek isteyenler, otoyolun Ankara yönü Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu Rampası, Gerede Gişeleri ile D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda akıcı yoğunluğa neden oldu.

Otoyolun İstanbul yönü ile D-100 kara yolunun Bolu kesimi Ankara ve İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyrediyor.

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