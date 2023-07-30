Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Prof. Dr. Küçükaşçı için taziye mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli ilim insanlarından, Türk Tarih Kurumumuzun Bilim Kurulu Üyesi, Bakanlığımıza bağlı İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü ve Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
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Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli ilim insanlarından, Türk Tarih Kurumumuzun Bilim Kurulu Üyesi, Bakanlığımıza bağlı İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü ve Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve… pic.twitter.com/11FHOPBQuB— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) July 30, 2023