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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye, dünya turizminin parlayan yıldızı olmuştur

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, hükümetin ve sektör temsilcilerinin uyum içerisinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda Türkiye'nin dünya turizminin parlayan yıldızı olduğunu bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 15.04.2022
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye, dünya turizminin parlayan yıldızı olmuştur

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, Kovid-19 salgınının tüm sektörleri olumsuz etkilediğine işaret eden Ersoy, bu süreçte zor şartlarda mücadele veren sektörlerin başında "turizm" sektörünün yer aldığını belirtti.

Salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek, turizm sektörünün bu süreçten minimum seviyede etkilenmesi için paydaşlarla iş birliği içerisine girip, büyük mücadeleler verdiklerini anlatan Ersoy, "Artık bu zor günlerin geride kaldığına inanıyoruz. Dünyanın en güçlü turizm potansiyeline sahip ülkelerinden biri olan Türkiye'nin önümüzdeki süreçte hedeflerine ulaşacağından asla kuşku duymuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Eşsiz doğal güzelliklerimizin yanı sıra kültürel ve tarihi zenginliklerimizle Türk turizmi her geçen yıl daha da büyüyor ve gelişiyor. El birliğiyle gerek hükümetimizin gerekse sektör temsilcilerimizin uyum içerisinde yürüttüğü çalışmaların neticesinde Türkiye, dünya turizminin parlayan yıldızı olmuştur. Ülkemiz adına büyük bir önem arz eden turizm sektörünün gelişimine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle turizm camiasının tüm çalışanlarının Turizm Haftası'nı kutluyor, milletimize saygılarımı sunuyorum."

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