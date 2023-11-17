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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osmaniye Valiliğini ziyaretinde konuşuyor İstanbul Küçükçekmece'de doğalgaz patlamasının meydana geldiği binadan yayındayız
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Küçükçekmece'de meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de 5 katlı binada meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İrem Demir, Emrah Gökmen  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Küçükçekmece'de meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Istanbul

Atatürk Mahallesi Divan Sokak'taki 5 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayda ikisi ağır olmak üzere toplam 5 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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