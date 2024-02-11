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Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı ile ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 12 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı ile ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 12 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."


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