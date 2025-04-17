Dolar
38.02
Euro
43.51
Altın
3,316.92
ETH/USDT
1,609.50
BTC/USDT
85,182.00
BIST 100
9,396.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Florida Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi

ABD'de, Florida Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı, saldırganın kampüste hala aktif halde olduğu bildirildi.

İslam Doğru  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
ABD'de Florida Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi Fotoğraf: Marco Bello/AA

New York

Yerel kaynaklar, üniversitenin Tallahassee şehrindeki kampüsünde yerel saatle 12.00 civarında görülen silahlı saldırgana polisin müdahalede bulunduğunu aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tallahassee Memorial Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, saldırıda en az 4 kişinin yaralandığı, Florida Eyalet Üniversitesi'nde meydana gelen olayla ilgili hastaların aktif olarak kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, sağlık ekiplerinin acil ve kamu güvenliği görevlileri ile olay yerinde çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Üniversite güvenlik yetkilileri de yayımladığı uyarıda, kampüs içinde bulunanlara acil durum gereği sığınak aramaları ve talimat beklemeleri tavsiyesinde bulunurken "Tüm kapı ve pencereleri kilitleyin ve ek koruyucu önlemler almaya hazır olun." ifadesini kullandı.

Uyarıda, okulda olmayanlar için ise kampüse gelmekten kaçınmaları istendi ve tüm derslerin iptal edildiği duyuruldu.

Görgü tanıkları, silahlı saldırganın üniversite öğrencisi yaşında biri olduğunu belirtirken polisin, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak saldırganı yakalamaya veya etkisiz hale getirmeye çalıştığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in mezun olduğu okulda "Kahramanlar Ormanı" yapıldı
İzmir'de Kemalpaşa Belediyesine düzenlenen operasyonda 1'i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı
Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi M'jid ile görüştü
İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul Havalimanı'ndaki üçlü pist operasyonuna ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç'u kabul etti

Benzer haberler

ABD'de Florida Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi

ABD'de Florida Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet