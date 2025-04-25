Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,799.00
BTC/USDT
94,853.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Küçükçekmece'de deprem sonrası mühürlenen 9 bina boşaltıldı

Küçükçekmece'de deprem sonrasında riskli yapı ihbarında bulunulduğu için mühürlenen 9 bina, belediye ekiplerince boşaltıldı.

Gökçe Karaköse  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Küçükçekmece'de deprem sonrası mühürlenen 9 bina boşaltıldı Fotoğraf: Engin Zafer/AA

İstanbul

Ekiplerin mühürlediği 9 bina arasında, Fatih Mahallesi Aziz Sancar Caddesi'ndeki 96 daireden oluşan 3 blok da yer aldı.

Evlerinden tahliye edilen bina sakinleri, duruma tepki gösterdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Binada yaşayanlardan Ömer Polat, depremin ardından evlerinden çıkarak sahile gittiklerini, ertesi gün döndüklerinde ise mühürlendiği için evlerine giremediklerini söyledi.

Polat, binalarının ihbar üzerine mühürlendiğini öğrendiğini belirterek, "Binayı boşaltsınlar tamam ama önce bize yer ayarlamaları lazımdı. Küçük çocuklarım var, yer bulamıyoruz." ifadesini kullandı.

Bina sakinlerinden Zeynep Can da yapıdaki çatlakların 1999 depreminden kaldığını dile getirdi.

Can, evden çıkmalarına dair kendilerine belge verilmediğini vurgulayarak, "Eşimin engelli raporu var, kalp hastası. Nereye gidelim? Arabada sabahladık." dedi.

Bengisu Gözütok ise riskin farkında oldukları için mühürlenen binadaki evlerini iki yıl önce boşalttıklarını kaydederek, "Bizim sağlığımız için çok da iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım bir an önce dönüşüme gireriz." diye konuştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki 570 ihbardan 140'ının kontrolü, belediye ekiplerince yapıldı.

Geriye kalan ihbarların kontrolünün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince sağlanacağı, kontroller sonrasında binaların durumuna göre gerekli işlemlerin yapılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ elebaşının miras kavgası mahkemeye taşındı
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin tutuklanan itfaiye personeli tahliye edildi
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti
Bakan Kurum: Sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Marmara Denizi'nde art arda depremler meydana geldi

Marmara Denizi'nde art arda depremler meydana geldi

Küçükçekmece'de deprem sonrası mühürlenen 9 bina boşaltıldı

Başakşehir'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinden hasar tespit çalışması

Türk Kızılay, Nurdağı'ndaki konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açtı

Türk Kızılay, Nurdağı'ndaki konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açtı
Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Hataylı esnaf deprem sırasında uyanmasını sağlayan köpeğini yanından ayırmıyor

Hataylı esnaf deprem sırasında uyanmasını sağlayan köpeğini yanından ayırmıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet