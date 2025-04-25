Dolar
38.42
Euro
43.77
Altın
3,283.07
ETH/USDT
1,797.60
BTC/USDT
94,965.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yalova'nın Armutlu kıyılarında müsilaj görüldü

Yalova'nın Armutlu ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

Davut Aldanmaz  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Yalova'nın Armutlu kıyılarında müsilaj görüldü Fotoğraf: Davut Aldanmaz/AA

Yalova

Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilaj, ilçenin Tavşantepe mevkisindeki sahilde yoğunlaştı.

Sahildeki müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu.

Müsilaj, çevre sakinleri ile bölgeyi gezmeye gelenler tarafından da fark edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak'ta bir aracın çarpmasıyla şehit olan polis memuru Uşak'ta son yolcuğuna uğurlandı
Yalova'nın Armutlu kıyılarında müsilaj görüldü
"Yenidoğan çetesi" davasının dördüncü duruşması 28 Nisan'a ertelendi
Türk Kızılay, Nurdağı'ndaki konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açtı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ahlak bizim peşinden gideceğimiz en önemli davranış

Benzer haberler

Yalova'nın Armutlu kıyılarında müsilaj görüldü

Yalova'nın Armutlu kıyılarında müsilaj görüldü

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye'de yapılmayan hiçbir ameliyat, hiçbir tedavi yok

Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Mudanya kıyılarında müsilaj görüldü

Bursa'nın Mudanya kıyılarında müsilaj görüldü
Marmara'da müsilajla mücadelede deniz çayırları ve pina midyeleri kullanılacak

Marmara'da müsilajla mücadelede deniz çayırları ve pina midyeleri kullanılacak
Marmara Denizi'nde müsilajın son durumu yerinde incelendi

Marmara Denizi'nde müsilajın son durumu yerinde incelendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet