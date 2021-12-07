Dolar
13.53
Euro
15.24
Altın
1,784.18
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
1,981.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında kendi evinde temsilcimiz Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

'Kripto para dolandırıcılığı' iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli İstanbul’a getirildi

Kayseri’deki “kripto para borsası dolandırıcılığı” iddiasına ilişkin Antalya'da gözaltına alınan şüpheli, davanın görüleceği Anadolu Adliyesine çıkartılmak üzere İstanbul’a getirildi.

Uğur İslamoğlu, Halil Demir   | 07.12.2021
'Kripto para dolandırıcılığı' iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli İstanbul’a getirildi

İstanbul

Kayseri’deki “kripto para borsası dolandırıcılığı” iddiasına ilişkin Antalya'da gözaltına alınan şüpheli, davanın görüleceği Anadolu Adliyesine çıkartılmak üzere İstanbul’a getirildi.

​​​​​​​Alınan bilgiye göre, Kayseri'de 3 yıl önce şirket kuran K.A. ve H.Ö tarafından geçen yıl devreye alınan "Bitrota" adındaki kripto para borsasının kısa süre önce çökmesi üzerine şirket yöneticileri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden K.A, Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.

Şüpheli K.A, şirket merkezinin İstanbul’a taşınması ve davanın Anadolu Adliyesinde görülecek olması sebebiyle İstanbul'a getirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Havalimanında teslim alınan şüpheli, Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

Şüphelinin yarın mahkemeye sevk edileceği bildirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Omicron varyantı 19 eyalette görüldü
Dünyanın ilk bitki bazlı Kovid-19 aşısı Kanada'da üretildi
Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 687 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi
Finlandiya Başbakanı, Kovid-19 tedbirlerine uygun davranmadığı gerekçesiyle eleştirildi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 790 bine yaklaştı

Benzer haberler

'Kripto para dolandırıcılığı' iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli İstanbul’a getirildi

'Kripto para dolandırıcılığı' iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli İstanbul’a getirildi

Kayseri'de 30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı

Kayseri'de elektrikli otobüslerle 2 yılda 103 ton karbondioksit salımı önlendi

Gönüllü öğrenciler yurttaki fazla yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Gönüllü öğrenciler yurttaki fazla yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
İhraç ürünü ahşap oyuncakları yeni nesillere öğretiyorlar

İhraç ürünü ahşap oyuncakları yeni nesillere öğretiyorlar
Kripto paralardaki düşüş yüzde 20'ye yaklaştı

Kripto paralardaki düşüş yüzde 20'ye yaklaştı