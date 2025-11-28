Koruma altındaki gelincik Bayburt'ta görüntülendi
Doğada nadir rastlanan ve koruma altında bulunan gelincik, Bayburt'ta görüntülendi.
Bayburt
Yaz aylarında kahverengi olan tüylerinin kışın beyaza dönüşmesiyle bambaşka bir güzelliğe sahip olan gelincikler, doğada nadir rastlanan ve nesli koruma altında bulunan hayvanlar arasında yer alıyor.
Görme, duyma ve koku alma duyuları keskin olan gelinciklerin, yaz ve kış mevsimine göre kürk renkleri değişiyor.
Tehlikeleri çabuk hissedebilen, doğadaki dengenin korunmasına katkı sunan özellikleriyle öne çıkan gelincik, Demirözü ilçesinde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Taşlar arasında bir süre gezinen gelincik, daha sonra gözden kayboldu.