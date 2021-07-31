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Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin cenazesi toprağa verildi

Konya'nın Meram ilçesinde, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile siyasi parti yöneticileri katıldı.

Melike Keskin,Zehra Melek Çat   | 31.07.2021
Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin cenazesi toprağa verildi Fotoğraf: Savaş Güler / AA

Konya

Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın cenazeleri, merkez Karatay ilçesinden Saraçoğlu Mezarlığına getirildi.

Cenaze namazları kılınan kurbanların tabutları bir süre omuzlarda taşındı, dualarla toprağa verildi.

Cenazeye Dedeoğulları ailesinin yakınları ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Leyla Şahin Usta, Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir ve AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Milletvekili Levent Gök, AK Partili milletvekilleri, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener başkanlığındaki CHP heyeti, MHP, İYİ Parti, HDP ve BBP'nin yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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