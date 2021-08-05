Euro
10.11
Dolar
8.54
BIST 100
1,431.78
Altın
1,806.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda devam eden yangına havadan müdahale ediliyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Senir mevkii çıkışında, yeni başladığına tanık olduğu orman yangınının söndürme çalışmalarını takip etti, yetkililerden bilgi aldı
logo
Gündem

Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun adliyeye sevk edildi

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı Mehmet Altun, adliyeye sevk edildi.

Savaş Güler   | 05.08.2021
Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun adliyeye sevk edildi

Konya

Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde polis ve jandarma ekiplerinin arama tarama faaliyeti sırasında saklandığı mezarlıkta dün yakalanan Mehmet Altun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, özel harekat ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde, geniş güvenlik önlemleri altında Konya Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay

Konya'nın merkez Meram ilçesinde 30 Temmuz'da yaşanan olayda, bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın cesediyle karşılaşmış, yapılan incelemede aynı aileden 7 kişinin, silahla öldürüldüğü belirlenmişti.

Katil zanlısı Mehmet Altun, dün Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı
Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac için e-Nabız mobil uygulamasından da gönüllü olunabiliyor
Moderna, aşısının tam aşılamadan 6 ay sonra koruyuculuğunu yüzde 93 sürdürdüğünü duyurdu
ABD'de son 24 saatte 486 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Afrika, Kovid-19'a bağlı ölümlerde rekor kırdı

Benzer haberler

Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun adliyeye sevk edildi

Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun adliyeye sevk edildi

Konya'da 7 kişinin katil zanlısı, cinayetten önce aileye kendisini 'belediye çalışanı' olarak tanıtmış

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı yakalandı

Pilotaj bölümünün kız öğrencileri, planör ve tek motorlu uçaklarla göreve hazırlanıyor

Pilotaj bölümünün kız öğrencileri, planör ve tek motorlu uçaklarla göreve hazırlanıyor
Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin 10 kişi tutuklandı

Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin 10 kişi tutuklandı
Ekonomik devrimin yeni adı: Uzay madenciliği

Ekonomik devrimin yeni adı: Uzay madenciliği