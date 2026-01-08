Dolar
43.05
Euro
50.39
Altın
4,426.76
ETH/USDT
3,110.50
BTC/USDT
89,942.00
BIST 100
11,948.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Konya tarımsal örgütlenmede öncü şehir oldu

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesi" çalışması kapsamında Konya, 18 tarımsal örgütle ön plana çıktı.

Melike Keskin  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Konya tarımsal örgütlenmede öncü şehir oldu

Konya

Bakanlık tarafından tarımsal amaçlı örgütlerin objektif kriterlerle değerlendirilerek güçlü yapıların teşvik edilmesini amaçlayan çalışma kapsamında, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, 1. Derece Tarımsal Örgüt Statüsüne Kavuşan Tarımsal Birlik ve Kooperatiflere Sertifika Takdim Töreni düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vali İbrahim Akın, buradaki konuşmasında, tarımsal örgütlenmenin Konya için önemine dikkati çekti.

Konya'nın 14 tarım ürününde Türkiye birincisi, çok sayıda üründe ise ilk sıralarda yer aldığına işaret eden Akın, kentte toplam 655 tarımsal amaçlı örgüt bulunduğunu dile getirdi.

Akın, 1. Derece Tarımsal Örgüt Belgesi'nin bu yapıları daha güçlü, nitelikli ve sürdürülebilir hale getireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu belgeyi alan tarımsal örgütlere ilave destekler, projelerde öncelik, finansman ve teknik destek sağlanacak. Bu durum, Konya'nın tarımsal ve hayvansal üretim altyapısına da doğrudan katkı sunacak. Türkiye genelinde 1. Derece Tarımsal Örgüt Belgesi almaya hak kazanan 145 örgüt arasında 18 örgütle Konya birinci sırada yer aldı."

Vali Akın, kentte 13 tarımsal kalkınma kooperatifi, 3 süt üreticileri birliği ve 2 ıslah amaçlı yetiştirici birliğinin bu belgeyi almaya hak kazanmasının son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: SDG'nin bir an evvel Suriye'nin yeni yönetimine entegrasyonunun sağlanması lazım
Doğu Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Konya tarımsal örgütlenmede öncü şehir oldu
Sosyal yardım ödemeleri artırıldı
Ulusal Staj Programı'na 16 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Konya tarımsal örgütlenmede öncü şehir oldu

Konya tarımsal örgütlenmede öncü şehir oldu

Mevlana'nın "gel" çağrısına 2025'te 3 milyondan fazla kişi uydu

Tarım sayımının yüzde 90'ı tamamlandı, sonuçlar yılın ikinci yarısında açıklanacak

Konyaspor, Berkan Kutlu'yu transfer etti

Konyaspor, Berkan Kutlu'yu transfer etti
Genç veteriner, baba mesleği hayvancılığı modern yöntemlerle sürdürüyor

Genç veteriner, baba mesleği hayvancılığı modern yöntemlerle sürdürüyor
TARSİM tarafından 2026'te teminat altına alınacak ürün ve riskler belirlendi

TARSİM tarafından 2026'te teminat altına alınacak ürün ve riskler belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet