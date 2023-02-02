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Konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin Ankara büyükelçileri, Dışişlerine çağrıldı

Ekip   | 02.02.2023
Konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin Ankara büyükelçileri, Dışişlerine çağrıldı

Ankara

Diplomatik kaynaklar, terör eylemi tehdidi bahanesiyle konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin Ankara büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirtti.

Türkiye'de terör eylemi tehdidi bahanesiyle bazı ülkeler, konsolosluklarının çalışmalarına ara verme kararı almıştı.

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