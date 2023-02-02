Konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin Ankara büyükelçileri, Dışişlerine çağrıldı
Ankara
Diplomatik kaynaklar, terör eylemi tehdidi bahanesiyle konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin Ankara büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirtti.
Türkiye'de terör eylemi tehdidi bahanesiyle bazı ülkeler, konsolosluklarının çalışmalarına ara verme kararı almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.